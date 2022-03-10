Вакцина от COVID-19: где Украина может закупать вакцину

20:24 14 Октябрь Киев, Украина

Зампредседателя ОП Игорь Жовква рассказал, что Украина рассматривает три варианта получения вакцины от COVID, поставки из РФ категорически исключаются.

Политолог Руслан Бортник отметил, что вакцина, которую признает ВОЗ , станет интернациональной, поэтому разделять лекарства по странам изобретения – преждевременно и неуместно.

«COVID - международное заболевание, и не имеет значения, какая страна. Мы же не называем COVID китайским, даже если он оттуда пришел. Так же будет и с вакциной. Как только ВОЗ признает вакцину, эта вакцина станет международной и интернациональной. Какая бы страна не разработала вакцину, она не сможет это скрывать, и эту вакцину передадут для производства в других странах. Поэтому, разделять вакцину на американскую или российскую на фоне того, что умирают люди - нет смысла», - сказал Бортник.

Эксперт добавил, что сегодня политики используют тему вакцины для манипуляций.

«В мире развернулась вакцинная гонка, на кону которой стоят сотни миллиардов долларов, которые получит тот производитель, который изобретет вакцину. И в этой борьбе активно используют и политические инструменты, и информационные инструменты», - сказал он.

Бортник подчеркнул, что власть должна избегать таких манипуляций, как внутри страны, так и на международной арене, чтобы украинцы не стали заложниками ситуации.