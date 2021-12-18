«Вагнеровцы» - ценный обменный материал

«В принципе, государства, которые себя уважают, преследуют террористов, совершивших терракт на своей территории, и пытаются не дать им нормально передвигаться по миру. Есть базовый принцип: люди, которые воевали против Украины, должны понять, что из третьих стран их рано или поздно получат. Замечательный пример для всех нормальных стран – государство Израиль. Это один из элементов, чтобы поставить себя, как страну, которую бы в мире уважали и понимали, что против нее неконвенционально воевать. Может быть себе дороже», – сказал Дикий.