«Вагнеровцы» - ценный обменный материал
19:15 06 Август Киев, Украина
Украина должна настаивать на экстрадиции боевиков "Вагнера" с украинским гражданством, это поспособствует усилению позиции нашей страны в международно-правовой плоскости решения конфликта на Донбассе.
Так считает эксперт Международного института демократий Евгений Дикий
.
«В принципе, государства, которые себя уважают, преследуют террористов, совершивших терракт на своей территории, и пытаются не дать им нормально передвигаться по миру. Есть базовый принцип: люди, которые воевали против Украины, должны понять, что из третьих стран их рано или поздно получат. Замечательный пример для всех нормальных стран – государство Израиль. Это один из элементов, чтобы поставить себя, как страну, которую бы в мире уважали и понимали, что против нее неконвенционально воевать. Может быть себе дороже», – сказал Дикий.
Эксперт предположил, что Беларусь
вряд ли выдаст боевиков. По его мнению, ситуация, в которой Киев и Минск говорят об экстрадиции боевиков, у которых украинское гражданство, имеет целью надавить на Кремль, чтобы минимизировать вмешательство во время выборов. Хотя Украина была бы заинтересована в том, чтобы Беларусь на это пошла.
«Это обменный фонд. Во время предыдущих не слишком продуманных актов обмена мы выдали практически всех ценных, кто у нас был, в то время, когда на российской территории остается огромная куча военнопленных и политических заключенных. На сегодня у нас почти не осталось на кого их менять. В этом вопросе «вагнеровцы» могли бы быть ценным обменным материалом», – добавил Евгений Дикий.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии