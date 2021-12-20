В Верховной Раде предлагают перенести из Минска переговоры по Донбассу

Украинские власти должны поднять вопрос о смене площадки переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) и в рамках ОБСЕ. Такое предложение сделала в пятницу депутат фракции Верховной рады "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Украинские власти обязаны поднять вопрос в ОБСЕ, в нормандском формате об изменении площадки для мирных переговоров", - написала она в Facebook. По мнению Геращенко, после протестов Минск больше не является подходящей для мирных переговоров площадкой.

Днем ранее полпред Украины в контактной группе, экс-президент страны Леонид Кравчук заявил, что Минск как переговорная площадка по Донбассу может быть заменен. По его словам, такое решение может быть принято из-за акций протестов, которые проходят в Белоруссии. Он отметил, что для организации переговорного процесса "можно взять нейтральное государство", например Швецию.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что протестные акции в Белоруссии пока не повлияют на работу контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заседание которой запланировано на 18 августа.

Несколько последних месяцев встречи участников Контактной группы, которые ранее проходили в Минске, в связи с пандемией коронавируса проходят в формате видеоконференции. Зеленский сообщил, что на ближайшей встрече украинскую делегацию будет возглавлять новый полпред Леонид Кравчук. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы "продления режима тишины" на линии соприкосновения, а также обмена пленными. Среди других тем заседания - вопросы безопасности и разминирования, проинформировал украинский президент.