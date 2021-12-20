В Украине вводят бустерную дозу вакцины

В Европе готовы ввести обязательную вакцинацию третьей, так называемой бустерной, дозой и сократить действие ковид-сертификатов от 12 до 9 месяцев. Украина решила повторить опыт стран ЕС, в том случае, если инициатива будет принята там на законодательном уровне.

Стоит отметить, что бустерная доза вакцины уже доступна в нашей стране. Однако она показана гражданам после трансплантации, иммуносупрессивной терапии, ВИЧ-инфицированным, онкопациентам и украинцам старше 60 лет, которые были привиты двумя дозами CoronaVac.

Также, заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин подчеркнул: “Важно, что действие документа о вакцинации не будет продолжаться. То есть документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы”.

Очевидно, что ученые всего мира приходят к мнению о необходимости введения бустерной дозы вакцины. Ряд стран уже использует ее на протяжении нескольких месяцев, что показало позитивную динамику борьбы против COVID-19. Сейчас остается в приоритете задаче остановить распространение вируса и не дать ему мутировать в новые штаммы, как это уже произошло в случае с «омикроном». Если третья доза позволит, хотя бы приостановить стремительное заражение человечества – этим необходимо воспользоваться.