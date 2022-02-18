В Украине вступила в силу стратегия о кибербезопасности

Решение о создании стратегии по кибербезопасности было выдвинуто СНБО (Совет Национальной безопасности и обороны Украины) и утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским.

На фоне участившихся кибератак со стороны России, в стране приняли решение о создании стратегии, которая позволила бы защитить критические объекты инфраструктуры государства, правительственные ресурсы и т.д. К проекту призваны как штатные работники СНБО, так и частные IT-специалисты.

К слову, в декабре проходили соревнования по кибербезопасности, где программисты должны были ликвидировать атаки на энергетическую компанию подвергшуюся атакам хакеров.

Россия использует кибервойска для дестабилизации большинства государственных и частных компаний не только в Украине, но и в западных странах. Это приводит к утечке личных данных, выводу из строя стратегических объектов, что влияет на экономики государств. Наша страна является поставщиком высококлассных кибер-специалистов для зарубежных компаний, а значит в силах противостоять агрессивным выпадам кремлевскиъ хакеров. После принятия стратегии СНБО, не стоит рассчитывать, что российские хакеры ослабят свою работу, однако украинцы больше не позволят безнаказанно совершать гибридные атаки кибернетического характера на наше государство.