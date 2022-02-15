В Украине вполовину снизят цены на отопление

Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время Конгресса местных и региональных властей, сообщила о запуске правительством страны программы по термомодернизации жилых домов: “Планируем термомодернизировать за первый год 5 тыс. домов, которые получат новое качество энергоэффективности. Таким образом, по меньшей мере 15 млн украинцев получат более комфортные условия жизни. Их расходы на коммуналку в графе "отопление" ощутимо уменьшатся, а громады будут чувствовать себя более самодостаточными. Благодаря программе Украина также сможет реализовать зеленую трансформацию экономики и энергосбережения”.

Благодаря новой программе термомодернизации, планируется снизить цену на отопление на 30-50%, а сэкономленное топливо должно сохранять 8,5 млрд грн за один отопительный сезон.

Планы правительства Украины актуальны на сегодняшний день как никогда. Так как Россия является основным поставщиком газа в Европу, на фоне эскалации Кремля, подача энергоресурса может быть полностью прекращена.

В тоже время, медленная реализация проекта (5 тыс. домов за первый год), делает эту программу, по меньшей мере, утопичной, если не популистской. Естественно, что столь грандиозный проект требует больших затрат, однако приоритет его велик, а значит необходимо искать дополнительные инвестиции, возможно зарубежные, чтобы модернизация проходила быстрее. Тем не менее, курс Украины верен, а значит, в будущем действительно удастся экономить не только правительству, но и обычным гражданам страны.