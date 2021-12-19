Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко озвучил позитивный прогноз относительно уменьшения заболеваемости COVID-19 в стране. По его словам, рост инфицирования постепенно идет на спад, тем не менее, 18 областей по-прежнему остаются в “красных зонах”.

Те регионы Украины, которые постепенно будут переходить в “оранжевую” и “желтую” зоны эпидопасности, примут на себя новые, более жесткие ограничения. Теперь работать смогут только привитые хотя бы одной дозой вакцины, получившие отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении. При этом, срок действия “желтого” covid-сертификата сокращается со 120 дней до 30 дней.

Такие ограничения необходимы для недопущения развития новой волны массового заражения коронавирусом. При этом положительная динамика очевидна. Она достигнута во многом благодаря вакцинам. На сегодняшний день каждый третий взрослый украинец прошел курс полной вакцинации.

В тоже время, большая часть населения придерживается мнения о негативном свойстве прививок. “У каждого есть свое мнение, но есть общее мнение Всемирной организации здравоохранения, есть позиция Минздрава и есть позиция всех ведущих врачей, занимающихся лечением и противодействием этой болезни”, - прокомментировал ситуацию Максим Хаустов, директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

Антивакцинаторам необходимо донести, что их действия сопутствуют усилению дестабилизации Украины, создаваемой Российской Федерацией. Выступая против вакцинации и подстрекая остальных украинцев, они, тем самым, становятся бессознательным оружием в руках Кремля.