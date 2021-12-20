В Украине усовершенствовали процедуру трансплантации органов

Десятки лет в Украине запрещалась трансплантация органов. Люди вынуждены были выезжать за границу, чтобы совершить необходимую операцию. Почти два года прошло с тех пор, как правительство внесло поправки в законодательство и теперь люди могут дать разрешение на пересадку органов в двух случаях: от умершего человека или от родственника.

Верховная Рада упростила процедуру согласия на трансплантацию. Теперь, любой украинец может дать свое согласие на посмертную пересадку в приложении «Дія», заполнив необходимые формуляры. Однако после смерти человека, только его близкие родственники вправе окончательно позволить изъять у человека необходимые органы на пересадку.

Усовершенствование системы здравоохранение Украины уже позволило спасти несколько сотен жизней. В 2022 году количество операций может достичь 1000. Украинцы должны понимать, что при даче согласия на трансплантацию органов, никто не будет за ними охотиться, процедура не нарушает прав человека, такие соглашения распространены во всех развитых странах мира. Это шанс даже после смерти совершить хороший поступок, который позволит спасти сразу нескольких человек, как показал недавний случай с 32-х летним украинцем. Спортсмен умер от инсульта, а его родители дали согласие на пересадку органов. В результате процедуры пересадки, он смог посмертно спасти 4 человек.