В Украине уничтожили 7 генералов-оккупантов

Пропаганда в стране-агрессоре продолжает вести себя крайне не адекватно. Они постоянно говорят о каких-то мнимых успехах, при этом даже путают месторасположение Чернобаевки, утверждая, что этот населенный пункт, где уже более 10 раз была уничтожена техника оккупантов, находится в Киевской области. Существа, осведомленные об Украине и военном деле не больше пигмеев в лесах Камеруна, вещают об успехах их армии для существ, получающих 90% “знаний” из телевизора и пропагандистских шоу. В этом плане – все складывается и в момент полного поражения рашистов в Украине, одни скажут другим – “Мы победили”, и все дружно пойдут праздновать “победу”.

В тоже время, пропагандисты каждый раз “забывают” упомянуть, что за период с 24 февраля по 27 марта, на войне в Украине были уничтожены 7 генералов армии РФ. Кроме того, они, вероятно, не понимают, что гибель генерала, это даже не гибель полковника, командующего крупным скоплением войск. Генерал командует армией и в основном, находится глубоко в тылу, вдали от линии фронта, так как 80% его задач является налаживание логистики поставок провизии и лишь 20% указание конечных целей и пути направления армий.

Тот факт, что 7 рашистских командующих, были уничтожены, говорит об их непосредственном расположении в Украине, в относительной близости от линии фронта. То есть, плана на войну, как такого, не было. Хотя, если учесть, что и цели, мягко говоря, были поставлены не совсем понятные и меняются до сих пор, то отсутствие плана соответствует уровню подготовки оккупантов. Поэтому, генералам по ходу событий приходится буквально придумывать, как дальше действовать: либо продолжать наступление, либо окапываться и оборонятся, либо отступать, либо перемещаться на другие направления.

Кроме того, у тех генералов, которые, пока что еще, остались живы, нет синхронности в действиях. Мало кто заметил, что агрессор с началом войны не объявил единого командующего, так называемой, “спецоперацией”. Шойгу и “бункерный” не в счет, они имею лишь номинальный характер, и не являются профессиональными военными, которые что-либо понимают в тактике ведения боя. Отсюда следует вывод – либо единого командующего нет вообще, либо его скрывают. Однако, учитывая характер проведения военных действий, присутствие других генералов на полях сражения, а также пропагандистов, которые непременно использовали бы персону командующего в своих шоу, складывается полная уверенность, что такого человека попросту никто не назначил. Также, об этом могут свидетельствовать военные “учения” агрессора проведенные накануне наступления. На “учениях” отдельные виды войск, тренировались взаимодействовать без единого центра. То есть, к примеру, 10 отдельных генералов, держали связи, чтобы скоординировать наступление на условного противника.

Такое отношение к войне, привело к текущим результатам. Рашисты гибнут сотнями в день вместе со своими командирами. Смерть генералов свидетельствует о многом, в том числе о том, что агрессору не выиграть в этой войне. Гибель генералов одна из весточек поражения оккупантов.