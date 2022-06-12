В Украине создадут «Книгу палачей»

По словам лидера Украины, в «Книге палачей» будут указаны не только те, кто выполнял преступные приказы, но и тем, кто эти приказы отдавал. Безусловно, без доказательной базы обвинять человек в военном преступлении, пусть даже всем понятно, что именно конкретный субъект причастен к совершенному злодеянию, нельзя. Поэтому, те свидетельства, которые зафиксируются в сборнике, будут доказаны, в том числе, международными органами.

Важность «Книги палачей», кроме всего, историческая. Всем известно, как рашисты любят переписывать свершившиеся события. Манипулирование правдой является грозным оружием и не задокументированные события, со временем, могут исказиться под призмой пропаганды Кремля. Этот проект станет одной из мрачных, но, безусловно, важной частью украинского исторического наследия.