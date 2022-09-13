В Украине разбита элитная российская ГТА

В кремле паника не меньше чем у остатков российских войск на харьковском фронте, если не больше. путин и его окружение опасаются диверсий в москве и даже войны с НАТО.

Так, российское командование вывело из Харьковской области остатки элитной 1-й гвардейской танковой армии (1 ГТА), предназначенная для обороны москвы в случае войны с НАТО. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую разведке в Twitter.

В ведомстве уточнили, что 1 ГТА понесла тяжелые потери на начальном этапе российского вторжения не была полностью переформирована до контрнаступления украинских войск в Харькове.

Также 1-я ГТА была одной из самых престижных армий россии и выделялась для обороны москвы и предназначалась для ведения контрударов в случае войны с НАТО. В разведке отмечают:

"Поскольку 1 ГТА и другие соединения ЗВО сильно деградировали, обычные силы россии, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены".

По мнению британцев, россии потребуются годы, чтобы восстановить этот потенциал.

Вот так путин своими больными геополитическими амбициями похоронил в Украине 1-ю танковую армию россии.

Напомню, координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби назвал «впечатляющим» контрнаступление ВСУ. По его словам, российскому президенту владимиру путину становится труднее скрывать масштаб провалов своей армии в Украине.