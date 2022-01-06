В Украине примут Стамбульскую конвенцию

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что Украина собирается ратифицировать Стамбульскую конвенцию в 2022 году.

Стоит отметить, что документ был открыт для подписания еще 10 лет назад, однако наша страна занялась этим вопросом только в последнее время: “Большой опыт нератификации Конвенции дает нам понимание, какие инструменты не эффективны. С другой стороны, мы сделали несколько важных вещей, приближающих нас к ратификации, и продолжим эту работу в 2022 году. В частности, мы сформировали предостережения к Конвенции, с которыми будет подаваться документ на ратификацию. Эти предостережения являются квинтэссенцией всех дискуссий с разными сторонами, и с консервативным крылом общества, с религиозным сообществом, и с экспертной средой. Они предполагают, что положения Конвенции никоим образом не влияют на положения Конституции Украины, что Конвенция не касается каких-либо вопросов гендерной идеологии или идентичности и, соответственно, эти предостережения снимают разночтения положений самой Конвенции”, - рассказала о планах принятия конвенции в 2022 году Стефанишина.

Европейский документ не имеет ничего общего с гендерной идентичностью и являет собой способ защиты от домашнего насилия, в том числе женщин. Приняв Стамбульскую конвенцию, Украина в очередной раз подтвердит свою проевропейскую направленность и цивилизованный подход к законодательству. К слову, в России до сих пор не предусмотрено наказание за избиение женщин в семье, поэтому там это привычное дело. Какая страна, такие и законы.