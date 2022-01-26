В Украине нет конфликта между центральной властью и городскими головами

Местные власти все чаще выражают недовольство принятыми Киевом карантинными мероприятиями.
По мнению министра Кабинета министров Украины Олега Немчинова, у нас нет конфликт между центральной властью и городскими головами.
В очередной раз подчеркиваю, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), определяющая зонирование Украины в зависимости от роста заболеваемости, принимает решения по формальным показателям. И на примере городов, которые уже вышли из "красной зоны" (к примеру, Самбор на Львовщине), мы видим позитивную динамику по заболеваемости.
Считаю, что нам важно найти взаимопонимание, чтобы мы понимали – какие карантинные ограничения можно ослабить тем или иным способом. Или, напротив, дать возможность местным органам самоуправления самостоятельно вводить те или иные ограничения".
В очередной раз подчеркиваю, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), определяющая зонирование Украины в зависимости от роста заболеваемости, принимает решения по формальным показателям. И на примере городов, которые уже вышли из "красной зоны" (к примеру, Самбор на Львовщине), мы видим позитивную динамику по заболеваемости.
Считаю, что нам важно найти взаимопонимание, чтобы мы понимали – какие карантинные ограничения можно ослабить тем или иным способом. Или, напротив, дать возможность местным органам самоуправления самостоятельно вводить те или иные ограничения".
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