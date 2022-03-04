В Украине наступает цифровая эра

16:56 09 Октябрь Киев, Украина

С 2021 года все услуги и документацию в государственных органах Украины планируют перевести в электронный формат, благодаря продуктам проекта «Дія»

Эти планы оценил народный депутат Украины IX созыва, зампредседателя комитета, председатель подкомитета цифровой экономики, инновационного развития и электронного бизнеса Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев (фракция «Слуга Народа»)



"Любые свои проблемы и вопросы с государством граждане теперь смогут решить через смартфон или веб-сайт. И это - еще один шаг к тому самому "государству в смартфоне", о котором так много говорилось.





Такое решение не только существенно сэкономит бюджетные средства на канцелярию, госаппарат и прикроет многочисленные коррупционные схемы, но и значительно повысит качество жизни граждан. От них больше не будут требовать бумажных справок или других документов.

Цифровизация услуг почти полностью устраняет человеческий фактор в виде чиновника, оформляющего бумажные документы, и тем самым снимает риск взяточничества и бюрократии. Людям больше не придется тратить время на очереди или давать взятки.



Кроме того, это позволит значительно повысить скорость и эффективность документооборота органов. Документы более невозможно будет потерять - все они будут храниться в электронных базах данных.



Благодаря цифровизации услуг мы постепенно будем приближаться к европейским стандартам жизни, в центре которых - человек, а не государственный аппарат.



В то же время, на момент внедрения новых правил мы столкнемся и с некоторыми проблемами.



Прежде всего, это касается огромного количества бумажных документов, оставшихся на руках граждан, и которые так или иначе надо переводить в электронный вид. Ведь их электронной версии у государства нет.



Осложняет ситуацию также низкая цифровая грамотность граждан, особенно пожилого возраста.



Кроме того, в Украине сегодня покрытие интернетом регионов недостаточно. Эту проблему мы должны решить в течение ближайших двух лет.



Однако, несмотря на определенные трудности и преграды, затягивать с цифровизацией сектора госуслуг дальше нельзя. Весь цивилизованный мир быстро движется вперед, и нам надо его ускоренно догонять".