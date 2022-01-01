В Украине модернизируют авиастроение

Новый военно-транспортный самолет на базе авиазавода Антонов способен перевозить раненых, вывозить технику, перевозить личный состав, спецсредства. Он укомплектован новейшей электроникой, которая оптимизирует управление, а также в нем обновленная гидравлическая, кондиционирующая и электроснабжающая системы.

Министерство обороны Украины уже заказало 3 таких самолета на будущий год. В условиях войны с Россией, создание собственной военной техники выводит украинскую армию на новый уровень.

Завод Антонов славиться во всем мире благодаря крупнейшему авиатранспортнику «Мрія». Украинские конструкторы способны производить технику высочайшего качества. Кроме снабжения собственной армии, в будущей АН-179-100Р могут поставлять на вооружение в другие страны, в том числе НАТО, чтобы пополнить экономический баланс страны и обеспечить престижем отечественную военную технику.

Постепенно, Украина начинает не только просить помощи, но и обеспечивать себя самостоятельно. Развитие космической и авиационной сферы свидетельствуют о высоких амбициях правительства страны, а создание конкретных проектов демонстрирует реализацию высоких целей в жизнь.