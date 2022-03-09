В Украине кризис сахарной индустрии

19:46 14 Октябрь Киев, Украина

В Украине наблюдается тревожная ситуация с отечественным сахарным производством, если не предпринять меры, уже в следующем году будет серьезное снижение производства сахара.



Президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко поделился своим мнение относительно ситуации.



"7 октября мы перешагнули через первый миллион тонн собранной с полей сахарной свеклы. К сожалению, ее урожайность по сравнению с прошлым годом уже снизилась на 16%, а цена ее реализации сахарным заводам возросла на 18%. Имеем также существенное увеличение себестоимости других составляющих производства сахара, таких как энергоносители, логистика. Это приведет к уменьшению производства сахара и финансовых поступлений у его производителей. Убытки могут быть большими. На сегодняшний день нет оптимизма в том, что будет прибыльным хоть одно официально действующее предприятие.





В начале 90-х, после развала СССР, в Украине имелось 192 сахарных завода. Мы были первыми в мировом рейтинге по объемам производства сахара. Сейчас может работать лишь 31 завод. И все они попали в "черную зону". Себестоимость продукции, которую выращивают, оказывается выше, чем рыночная цена. Те, кто работает в теневом режиме, еще могут выжить. Они рассчитываются с поставщиками свеклы не деньгами, а готовой продукцией (сахаром), которую те продают на рынках нелегально - в мешках. Никто при этом не уплачивает налоги. Только так могут выжить лишь несколько предприятий. В итоге страдают все.

Поэтому предприятия-производители обратилась в Украинскую аграрную конфедерацию с просьбой поднять их проблемы на уровне правительства. И попросить Кабмин рассмотреть меры, которые могли бы сберечь отрасль и дать возможность наращивать объемы производства сахара.



В первую очередь, производители просят правительство не фиксировать максимальную цену. Увеличив цену реализации сахара, можно уйти от убыточности. Но Кабмин хочет фиксировать максимальную цену, выше которой нельзя продавать. По предварительным данным, она не должна быть выше на 5% от среднегодовой цены 14,8 грн, которая была в прошлом сезоне.





Вторая просьба – рассмотреть возможность предоставления субсидий производителям сахарной свеклы – до 100 грн за тонну реализованной продукции. То есть, за свеклу, которая идет на переработку на сахарные заводы, производители должны получать оговоренные субсидии.

Третий момент – дотации сахарным заводам, которые будут осуществлять ремонты и реконструкцию производственных мощностей. Подобные получают те, кто строит (реконструирует) животноводческие фермы, элеваторы.



Также важно при подписании нового соглашения с ЕС убрать квоты на поставки украинского сахара в страны Евросоюза. Или хотя бы существенно увеличить квоту.



Если данные вопросы не решить в экстренном порядке, то мы можем после этого сезона получить серьезное снижение производства сахара. Примерно до 1,2 млн тонн – на 200 тонн меньше, чем годом ранее. Как следствие – навсегда остановятся ещё минимум четыре предприятия. И их останется уже только 27. Допускать этого ни в коем случае нельзя!"