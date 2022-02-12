В Украине доведут количество добровольцев до 2 млн человек

Алексей Данилов, секретарь СНБО, по окончанию заседания Совета в Харькове 11 февраля сообщил, что по указу президента Украины Владимира Зеленского, численность территориальной обороны необходимо увеличить до 2 млн человек. “В эти 2 млн входят непосредственно те добровольцы, которые готовы сейчас идти и защищать нашу страну, записываться в тероборону, выполняющую функции по необходимости. У нас есть большое желание, чтобы Россия прекратила нас шантажировать, прекратила бряцать оружием у наших границ. И еще раз подчеркиваю: в случае, если будет необходимость, мы понимаем, как мы будем защищать нашу родную землю”.

Отряды территориальной обороны формируются по всей стране. Кроме официальных властей, известны случаи о создании отрядов исключительно на добровольных началах, под руководством бывших участников АТО и простых патриотов Украины.

Сплоченность украинцев на фоне вероятной агрессии со стороны России заметна невооруженным глазом. Люди готовы защищать свою землю, свою родину если понадобиться. В не зависимости от того верят или не верят в наступление России, граждане Украины пополняют ряды отрядов территориальной обороны и вскоре, количество населения в них может даже превысить 2 млн человек.

Посягнув на нашу землю, Путин встретит ожесточенное сопротивление, точно такое же, как по российской истории принято описывать сопротивление советской армии в первые недели нападения фашистских захватчиков.