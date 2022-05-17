В Турции заявили о начале фазы по «деоккупации» Крыма.

14:17 15 декабря Киев, Украина



Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу официально объявил о том, что Анкара провела с Киевом переговоры и начинает активную фазу действий по «деоккупации» Крымского полуострова (Турция не признает присоединение Крыма к составу России – прим. ред.). что следует подразумевать под заявлением о «деоккупации» полуострова – неизвестно, однако ранее в турецких средствах массовой информации появлялись заявления о намерениях Анкары устроить блокаду Крыма и России, путём перекрытия Босфора.



Турция поддержала Украину в инициативе проведения переговоров по «деоккупации» Крыма. Об этом написал глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в Twitter по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Турецкий дипломат также подчеркнул, что остался доволен встречей с коллегой. Чавушоглу отметил, что Киев и Анкара будут укреплять отношения, особенно в области военного сотрудничества и оборонной промышленности.



Примечательным является тот факт, что ранее в Турции и вовсе прозвучали заявления о том, что Крымский полуостров исторически является турецкой территорией, что не исключает вероятности того, что Анкара и вовсе имеет намерения взять Крым под свой контроль, хотя совершенно очевидно, что Россия этого не позволит.