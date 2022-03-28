“В стране не без предателя” – откаты за гуманитарную помощь

На своей странице в Facebook, директор благотворительного фонда «Вернись живым» Тарас Чмут, написал: “Мне очень обидно, когда представители Днепровской и Винницкой военно-гражданских администраций (и другие) требуют “отката” у волонтеров за предоставление писем о пропуске гуманитарной помощи через таможенную границу Украины в условиях военного положения для защитников и защитниц государства”. По словам волонтера, вымогатели из ОГА требуют 10% от счета или 100 автомобилей. Чмут обратился к администрации президента, с просьбой разобраться с теми, кого они назначили управлять ОГА на период военного времени.

Каким надо быть человеком, чтобы требовать взятки во время войны? Такое поведение достойно лишь рашистов. Таких людей стоит немедленно лишать должностей и отправлять на фронт, в самые горячие точки, там, где люди без гуманитарной помощи могут лишиться жизни. Может тогда, до таких представителей власти дойдет, как они были не правы, а другим – послужит примером, чтобы не совершать таких же ошибок.