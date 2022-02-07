В США обсуждают пакет санкций против России

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила о том, что США обсуждают детали пакета санкций против России, которые будут приняты в случае проявления агрессивных действий Кремля: “Мы находимся в очень тесном контакте с членами Конгресса по этому законопроекту, который еще не был официально представлен. Наш подход изначально заключается в том, что пакет сокрушительных экономических санкций, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должен носить сдерживающий характер, что мы уже наблюдаем на российских рынках”.

Экономические санкции необходимы в качестве сдерживающего фактора российской агрессии. Однако, угрожать введение ограничений, способных сдержать Кремль тогда, когда он уже давно ведет агрессивные действия - недальновидно. Для чего ждать, пока Путин решится создать горячую точку в Европе, если можно предупредить дальнейшую эскалацию конкретными действиями. Запад должен вводить санкции не дожидаясь последнего момента, что этот момент не настал.