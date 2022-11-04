В Северодонецке развернут лагерь мобилизованных РФ

08:55 04 ноября Киев, Украина

Теперь, военному командованию РФ будет удобней объяснять родным призванных на войну россиян, по какой причине погибли их мужчины.

Штурмуя Северодонецк, россияне практически уничтожили город. В это “трудно поверить”, однако условия в нем еще хуже, чем на военных базах агрессора в России. Никто не в силах проверить, в каких условиях там будут пребывать мобилизованные, а заезжая в Украину у оккупантов отбирают мобильные телефоны, и значит видео с недовольными мобиками будет значительно меньше.

Стоит ожидать, что Северодонецк станет не единственным украинским городом, где организуют подобные “тренировочные центры”. Учитывая, что мобилизованных не приписывают к каким-либо военным частям, статус “пропавший без вести” станет обычным делом для десятков тысяч оккупантов.