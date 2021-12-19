В РОССИИ ЗАКРЫВАЮТ ПЯТЬ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКТОРСКИХ БЮРО. ПЕРСПЕКТИВ НЕТ И НЕ БУДЕТ. ДОКУМЕНТ.

1 марта этого года стартовал процесс изгнания из Москвы ведущих авиационных фирм. «Сухой», «Иркут», «МиГ», «Туполев», «Ильюшин» - все будут выселены из столицы, а занимаемые ими площади проданы под застройку.





Деньги, полученные от выручки земли, якобы планируют использовать для погашение многомиллиардных долгов «Объединённой авиастроительной корпорации», которые та наделала за время своего сверхэффективного существования.

Сколько живущих в Москве конструкторов рванут работать в Воронеж, на авиационный завод? Или в Ульяновск? Вопрос риторический.

Никакая сила (кроме очень существенной финансовой компенсации, которой пока не предвидится) не заставит специалиста в наше время сорваться с насиженного места в столице, чтобы продолжить работу в глубинке. Тем более нынешние конструктора в большинстве своём это подросшие молодые специалисты «советского разлива», а значит не очень мобильны в силу преклонного возраста.

Но у конструкторов вряд ли кто-то будет спрашивать мнения.

Авиационные КБ и весь российский авиапром, который как-то ещё держался эти 30 лет на советском фундамента рухнул под ударами реформ и оптимизаций. Безвозвратно.

P.S. Вердикт всей авиационной отрасли РФ вынесен. Осталось привести приговор в исполнении.