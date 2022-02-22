В России задержали противников войны

Российские правозащитники и активисты, в том числе Лев Пономарев, Юрий Самодуров и Михаил Кригер вышли в Москве на одиночные пикеты. В руках они держали плакаты с надписями – “Россия, не трогай Украину”, “Долой власть чекистов”, “Руки прочь от Украины”, “Нет войне с Украиной” и “Свободу украинским политическим заключенным”. За это, российские правоохранители их задержали.

С точки зрения закона, действия полицейских являлись неправомерны. Согласно законодательству РФ, запрещены несанкционированные массовые протесты, которых в данном случае не было, ведь митингующие стояли поодиночке. Также, текст на плакатах не оскорблял действующую власть Кремля, что могло спровоцировать сотрудников полиции к задержанию активистов.

С точки зрения бандитов, а именно таковыми являются нынешние руководители России, перекочевавшие из 90-х, пикетирующие люди выразили протест, против национального курса страны, за что и понесли наказание.

Кремль является угрозой не только для всего мира. В первую очередь, правительство во главе с Путиным истребляет, унижает и подавляет собственный народ. Это дает им возможность наживаться на россиянах, объясняя их нищету происками “враждебного Запада”. Видимо, западные страны, по их мнению, виновны в том, что соблазняют руководство Кремля своими дорогими машинами, яхтами, элитной недвижимостью на лазурном побережье, что, в свою очередь, Путин с дружками не могут себе позволить без “помощи народа”.