10:46 21 октября Киев, Украина

В России вырастут цены на лекарства и детское питание в стеклянной таре. Причина — в подорожании упаковки. Как рассказали источники в отрасли, крупных производителей стеклотары не так уж и много. Всех их коснулось повышение цен на логистику: с лета затраты выросли на 40%. Издержки могут стать еще больше из-за роста цен на топливо.

Просто удивительно, как страна, в которой даже не могут обеспечить производство обыкновенной тары или гвоздей, начинает полномасштабную войну и грозит Западу использованием ядерного оружия.

Россия так и не смогла дать миру ничего, кроме сырья. Все крупное производство, оставшееся со времен Советского Союза, было завезено с Запада или собрано по западным аналогам. В итоге это привело к тому, что после введения санкций, агрессор вынужден искать пути обхода, чтобы продолжать получать уже запрещенные товары, казалось бы, которые воспроизвести легче, чем добывать нефть или газ. Ничего не скажешь – “великая страна”.