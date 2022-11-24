В России “все идет по плану” и даже экономика

11:35 24 ноября Киев, Украина

США признали экономику РФ нерыночной, спустя 20 лет после придания ей рыночного статуса. Минторговли США решило, что РФ не может больше считаться страной с рыночной экономикой, и статус экономики страны будет переквалифицирован в нерыночный.

Что это значит в практическом плане? Для России вновь будут введены антидемпинговые пошлины. Это налог на любой ввозимый товар, который налагается поверх таможенной пошлины и должен обеспечить безопасность мировой экономики.

Дело в том, что после введения западных санкций, Кремль начал искусственно понижать цены на экспортируемые товары, чтобы не потерять влияние на мировой рынок. В данный момент, лишь США признали недействительным статус рыночной экономики в РФ. Однако, учитывая влияние Вашингтона, вскоре к такой инициативе должны присоединиться их союзники.

Не трудно догадаться, что станет с российским экспортом после того, как Запад повысит налоги на их товары. Пожалуй, это очередной забитый гвоздь в экономику агрессора.