22:01 27 ноября Киев, Украина

Министру культуры РФ Любимовой О.Б. поступило прошение от “правозащитного центра” «Сорок сороков» запретить произведение Джоан Роулинг «Гарри Поттер» вместе с любыми интерпретациями в мюзиклах, пьесах, симфонических оркестрах. В письме указано, что роман пропагандирует “основы западной культуры, чуждые России: рационализм, индивидуализм”, а также колдовство и сатанизм.

Те, кто знаком с произведением или смотрел художественную экранизацию книги, знает, что «Гарри Поттер» учит дружбе, защите слабых, взятии на себя ответственности, решительности и прочим положительным качествам. Автор, Джоан Роулинг, говорила, что создавала роман, в первую очередь, для своей дочери и писала так, чтобы девочка училась правильно принимать решения в будущем.

Видимо, для России, такие “западные ценности”, являются проявлением “сатанизма”, ведь могут пошатнуть путинский режим. От россиян требуют слепой покорности, жертвенности, их учат страдать за царя, отдавать последнее ради власти и радоваться, когда пропагандисты ругают другие страны за ошибки Путина.

Конечно, в таком ключе, даже безобидная книга «Гарри Поттер» может стать “альманахом революционера”, ведь главный антагонист произведения очень похож на злобного лысого карлика в Кремле. А в книге можно понять, как уничтожить злодея – необходимо быть добрым, честным, решительным, чуждым к власти, богатству, защищать слабых. То есть, произведение показывает, что есть на самом деле добро, а что – зло и как против этого зла бороться.