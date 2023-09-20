В России создали новую неработающую платежную систему

07:41 04 сентября Киев, Украина

Разные пророссийские источники заговорили, что в РФ появилась новая платежная система. Она, якобы, должны специализироваться на денежных переводах из России. На сайте «KwikPay» нарисованы флажки 38 стран мира, куда можно отправить деньги с карты «МИР». И все вроде бы хорошо, вот только скачать приложение невозможно. Кнопки на скачивание с «AppStore» и «Google Play» не работают, а вручную приложение найти не удается.

Выходит, что россиянам, вроде бы дали возможность переводить деньги, но как сделать инструмент рабочим они должны разобраться сами. Примерно по такой же схеме работает “рост” экономики в РФ. О нем говорит Путин, но как сделать так, что бы он действительно был, должны думать сами россияне. А как они будут думать, если за них думает пропаганда в Кремле как-то “не подумали”.

Впрочем, думать здесь особо и не нужно, так как западные санкции никто не снимал, и снимать не собирается. И сколько бы новых платежных систем или обходных путей санкций не придумывали бы в Кремле, ничего из этого работать не будет.