В России собираются провести осенний призыв

Осенний призыв в России, в этом году, сдвинулся на один месяц и должен начаться с 1 октября. Заявленная цифра в 120 тыс. человек, которых планируют призвать в армию, очевидно, останется лишь на бумаге. В одном случае, Путину могут принести в папке завышенные показатели и отчитаться о выполненной работе. В другом, призывников может оказаться чуть ли не в 2 раза меньше, как это произошло с весенним призывом.

Кроме того, хозяин Кремля заявил, что призывников не будут отправлять на фронт, а после демобилизации они все вернуться домой. Очевидно, что это очередной обман Путина, так как и сейчас и с самого начала полномасштабного вторжения на фронте присутствуют сотни солдат срочной службы.

К тому же, после объявления мобилизации, многие женщины и особенно матеря, начали буквально прятать мужчин и сыновей. Отсюда не понятно, где Россия собирается брать 120 тыс. человек для осеннего призыва. Однако совершенно ясно одно, что все те, кто окажется среди призывников, рано или поздно непременно попадут на фронте, ведь после демобилизации, все они будут подлежать мобилизации из резерва.