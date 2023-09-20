В россии растет цена на хлеб

07:39 20 сентября Киев, Украина

В Министерстве сельского хозяйства РФ завили, что причин для роста цен на изделия хлеба-печенья нет. Якобы, “рекордный урожай прошлого года”, который стал возможен из-за воровства украинского зерна, “еще не израсходован”, а нынешний урожай еще не собран. Поэтому, по заверению ведомства, “цены на муку ниже на 15%, чем год назад”. В тоже время, рост цен есть и не малый.

Рустам Айдиев, исполнительный директор национального союза хлебопеченья рассказал, что цены на муку с июня 2022 года действительно постепенно снижались, однако за последний месяц поднялись кратно и уже превышают прошлогодние показатели на 15-18%. Более того, из-за топливного кризиса, транспортные компании повысили тарифы почти на треть. Это привело к превышению затрат на логистику, которые превысили расходы на муку. Плюс ко всему, повышение зарплат сотрудникам на 20-30% еще больше подняли цены на хлеб.

Очевидно, что цены на продукт, пожалуй, наиболее необходимый для каждого человека, который, при наличии такого в доме, позволит выжить в любое время, продолжат расти и вскоре огромный слой населения в РФ будет стоять перед выбором – купить лишнюю буханку хлеба, чтобы остаться сытыми или потратить деньги на лекарство, чтобы излечиться.