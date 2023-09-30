В России рады смерти родственника

11:41 30 сентября Киев, Украина

Ольга Романова, директор и основатель фонда «Русь сидящая», говорит, что постоянно мониторит чаты родственников заключенных, где, как она утверждает, находятся в основном женщины. Так вот, Романова часто встречает сообщения, где жены тех, кого завербовали из тюрьмы либо в ЧВК, либо в регулярную армию, завидуют гибели и поздравляют со смертью мужчины других участниц чата.

Смерть заключенного на войне дает шанс его жене на получение крупной компенсации, получения посмертных наград и орденов за мужа, который, в большинстве случаев, избивал ее и детей, пропивал все деньги и т.д.

Однако не только супруги зэков рады получить “похоронки” с фронта. Многие россиянки мечтают о “гробовых”, так как у них в семьях царило такое же насилие и нищета, что отправка “любимого” на передовую воспринимается как счастливый лотерейный билет.

Так что в России, к сожалению, еще достаточно мобилизационного резерва, зомбированного пропагандой, поддерживаемого родственниками ради “поправки финансового положения”. И это “мясо” отправляют на войну без какой-либо цели, кроме как заработать. На них зарабатывают все, кроме самого “мяса”.