В России признали присутствие российских военных на территории Донбасса

Как сказано в приговоре, российским военным раз в две недели отправляли 1300 тонн продовольствия из Ростовской области. “Продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных СИЛ РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР”, - говорится в тексте приговора суда.

Реакция Кремля не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил: “Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст. Потому, что это невозможно, никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ”.

На вору, как говорится, и шапка горит. Так происходит, когда вранье продолжается из года в год. Вероятно, в будущем, подобные оговорки будут встречаться все чаще. В России уже забывают, что правда, а что ложь. Однако отрицать очевидные факты, под которыми они сами же и “подписались” – визитная карточка кремлевских обманщиков. Постановление ростовского суда обязательно должно быть принято Гаагским судом в рассмотрении дела Украина против России.