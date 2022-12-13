В России под запретом все

11:59 13 декабря Киев, Украина

Пока что, в России не ввели “график потребления воздуха”, но только пока. Да, дышать вряд ли когда-то запретят, однако другие запреты все больше напоминают мир из идеальной антиутопии.

5 декабря Путин подписал ряд законов запрещающих:

- митинги в зданиях госорганов, ВУЗах, школах, больницах, аэропортах и портах, на вокзалах, около церквей и объектов жизнеобеспечения;

- пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и трансгердерного перехода;

- по указу Путина лекарства в аптеках теперь будут продаваться в индивидуальных дозировках.

Логично, если правительство уверенно в своей правоте, что население поддерживает все, что оно делает, то и запрещать тогда нечего. Ведь, по тем же данным Кремля, “поддержка Путина и войны среди россиян выше 70%” или все-таки нет?

Хуже всего то, что население России послушно выполняет такие указания и готово к новым запретам. Понятно, что каждый хочет жить, и этим оправдывают свое бездействие многие недовольные путинской властью россияне, но разве это жизнь? Любое недовольство действиями Кремля уже практически государственная измена. Что уж говорить, если даже матерей мобилизованных, которые просят спасти их сыновей, убрать неподготовленных мужчин с передовой, хотят признать “иноагентами”. То есть “людьми, получающими западное финансирование с целью причинить вред российской государственности”.

Ну что ж, если россияне со всем согласны, то им стоит начать тренироваться не выражать никаких эмоций, кроме гнева, так как вскоре все, о чем написал в своем романе «1984» Джордж Оруэлл будет происходить в России.