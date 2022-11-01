В России планируют мобилизовать женщин

22:01 31 октября Киев, Украина

После появления информации о предложении мобилизовать женщин в России, ожидаемо возник шквал негативных отзывов по этому вопросу. Естественно, пропагандисты и официальные представители Минобороны РФ начали опровергать информацию о мобилизации женщин. Однако анализируя все ранее данные Кремлем обещания, можно сделать вывод, что призыв все же состоится.

Всему миру известно как много раз Путин и его окружения не держали слова. Особенно это касается последних 8 месяцев полномасштабного вторжения. Поэтому, мобилизации женщин в России это лишь вопрос времени, ведь первая партия мужчин израсходуется очень быстро, учитывая степень их подготовки и военного обеспечения.