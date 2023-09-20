В России освятили Сталина

14:59 23 августа Киев, Украина

Обряд освящения восьмиметрового монумента Сталину в Псковской области со словами “Христос Воскресе” провёл иерей Антоний Татаринцев. Он признал, что Сталин репрессировал священников, но - внимание! — зато “благодаря этому у нас есть множество новомучеников”.

Вот к чему приводит поддержка правительством страны “традиционных ценностей”. С одной стороны, необходимо почитать консерватизм, а значит прославлять СССР. С другой верить в Бога. Можно ли это совместить? Россия ведь “страна возможностей”. Пусть безнравственных, аморальных и противоестественных, но возможностей. А значит – можно. Может Татаринцев, таким образом, отомстил атеисту и тирану Сталину за своих репрессированных коллег?

Хотя, более вероятно, что это очередной перфоманс российских попов в угоду действующему режиму. Эта ситуация дает понимание, что в России даже церковь и вера в Бога являются фикцией, которая позволяет зарабатывать на податях обычных россиян. Если будет нужно, священники и черта признают святым, назвав его “истинным русским Богом”, чтобы сохранить свое место в церквях. И при этом при всем, пропаганда и российские попы говорят, что Западом управляют сатанисты.