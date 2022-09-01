В россии останутся без работы целые города

Масштабные экономические ограничения, угольное эмбарго, вступившее в силу с 1-го августа, нефтяное эмбарго, которое начнет действовать под конец 2022 года. Все это уже сейчас приводит к сокращению рабочих мест на предприятиях, а в некоторых случаях и к полной их остановке.

Особо пагубно это скажется на моно-городах – поселениях, которые строились вокруг одного промышленного предприятия, либо на основе добычи и производства единого полезного ископаемого. К примеру, Кузбасс в Кемеровской области, где велась добыча угля, уже к концу этого года может превратиться в город безработных. Такая же участь будет ждать и другие подобные города. Особенно заметно это начнет проявляться, когда селения вокруг нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих комплексов вдруг поймет, что осталось без работы и банальных средств на существование.

При этом, как отмечалось не раз, Запад не преследовал цели “бить” по российскому населению применяя санкции. Во-первых, это сигнал для Путина – “если ты не прекратишь, мы лишим твоей страны денег”. Во-вторых, понимая, что диктатора это может не остановить, на Западе предполагают бунты населения оставшегося без работы и, соответственно, средств на существование. По мнению экспертов, это должно спровоцировать “голодные восстания” или, по крайней мере, волну протестов, которые невозможно будет подавить.

Так или иначе, западные санкции действуют и уже начали набирать обороты. К слову, появилась информация, что с 1-го августа в РФ принято решение рекомендовать пилотам при посадке самолетов минимизировать использование педали тормоза, а элементарные школьные принадлежности, вроде тетрадей и дневников, подорожали в 2,5-3 раза всего за один месяц. Это говорит о том, что экономические ограничения задели абсолютно все сферы жизнедеятельности российского государства – от легкой промышленности, до высокотехнологичной сферы вроде авионики.