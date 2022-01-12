В России обвиняют Токаева в революции

“Что касается Казахстана, то я думаю, что у всего произошедшего внутренние причины, а не внешние. Это борьба казахских кланов между собой. И это сейчас срежиссированная попытка, удачная, судя по всему, отстранения Назарбаева и его семьи от власти. Причем именно больше семьи, чем самого Назарбаева”, - считает российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

Российский политик объяснил свою точку зрения тем, что за 30 лет власти Назарбаева, в стране образовались элиты, исключительно заточенные под правление первого президента. Даже после прихода к власти Токаева, Казахстаном в большей степени продолжал руководить Назарбаев. Пономарев сравнил Токаева с Медведевым, в тот момент, когда Путин поменялся с ним президентским креслом на 4 года. Однако, Токаев, по словам российского оппозиционера, решил не упускать свой шанс и договорился с Путиным, ликвидировать правление Назарбаев раз и навсегда. Для российского лидера, политика первого президента Казахстана также доставляла хлопот, так как он умело маневрировал между Китаем, Россией и США, не давая Кремлю полностью завладеть республикой, как это произошло с Белоруссией.

Заручившись поддержкой Путина, Токаев сохранил свое президентское кресло и усилил власть в стране, но, возможно, пожертвовал внешним политическим суверенитетом Казахстана.