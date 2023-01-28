В России обдирают народ на “нужды армии”

19:25 28 января Киев, Украина

Волонтерство в Украине можно, пожалуй, записывать в отдельный род войск. Оно обрело свою силу с 2014 года, когда Россия начала войну на Донбассе и крепло, вместе с украинскими защитниками, которые воевали на востоке. Природа его проста и понятна – каждый хочет помочь защитить свою страну как может. Большинство считает своим долгом ежемесячно отправлять часть личных средств в помощь армии, отдельным подразделениям, закупать необходимое оборудования под личные просьбы бойцов и т.д. Все это добровольно и от чистого сердца.

В тоже время Россия, самая большая в мире страна, с колоссальными объемами углеводородов и природных ископаемых, спустя год войны “настоятельно призывает” население снабжать армию, не справляясь под гнетом санкций. В частности, так называемый патриарх Кирилл, Гундяев заявил, что прихожане должны отдавать в церковь деньги, одежду, а та, в свою очередь, будет отправлять все это на фронт. Кроме того, “священослужитель” призвал россиян “по возможности самим отправляться на фронт и помогать солдатам на месте”. Кроме того, что представитель российской церкви призывает людей идти убивать и помогать убивать другим, те финансовые пожертвования, что люди отнесут в церковь вряд ли в полном объеме пойдут на фронт, если вообще там окажутся.