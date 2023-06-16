В россии ни дня без диверсий

16:36 29 мая Киев, Украина

Российского ФСБ сейчас боятся исключительно россияне. Они до смерти напуганы, что за ними могут прийти и упрятать за решетку, пытать или вынудить отправиться на войну. Действительно, российская спецслужба способна найти и достать любого россиянина на своей территории, где бы он не находился, в любое время дня и ночи. При этом, когда речь заходит о борьбе с настоящим противником, не уступающим, а как показывает практика даже превосходящим по силам ФСБ, то тут спецслужбисты могут лишь развести руками.

Конечно, предотвращать реальные диверсии, будь-то подрыв, поджег стратегического предприятия, уничтожение железнодорожного полотна, ликвидация коллаборантов и прочее, это не одно и то же, что поиск по ip-адресу студента, поставившего “лайк” под постом какого-то Навального.

Очевидно, что спецслужбы РФ преуспели, впрочем, как и остальные силовики, да и все госслужащие, в воровстве госбюджета, крышевании или даже в рэкете. Как это не парадоксально, но именно Путин сделал спецслужбистов “импотентами”, требуя от них поиска внутренних врагов в лице оппозиционеров, протестующих, независимых журналистов и не более. Теперь, в России попросту не существует силы, которая эффективно бы противостояла реальным диверсантам и партизанам. Чтобы хоть как-то оправдаться за тот “хлеб”, который едят ФСБэшники, они, в свою очередь, периодически снимают ролики с задержанием “бендеровцев”, у которых при обыске находят свастику и визитки Яроша.

Что ж, такая ситуация в РФ только на руку тем, кто работает на территории агрессора и готов к свержению Путина и всего его режима, а это не может не радовать.