В россии не хватает заключенных для войны

7 августа в Восточной правозащитной группе сообщили, что офицеры из армии агрессора посещают тюрьмы на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей для вербовки заключенных. Доподлинно известно о найме в исправительной колонии №38 г. Довжанск (Свердловск), исправительной колонии №19 г. Хрустальный (Красный Луч), Енакиевской исправительной колонии №52 и Калининской исправительной колонии №27.

С 2014 года, в этих местах лишения свободы содержаться много российских граждан, которые по разным причинам стали неугодны кремлевскому режиму. Они в первую очередь изъявляют желание принять участие в войне против Украины. Однако, кроме россиян, в тюрьмах содержаться и украинцы.

В любом случае это свидетельствует о нехватке живой силы противника. Вероятно, долгие годы, в течение которых путинский режим фальсифицировал приговоры, осуждая людей на длительные срока, теперь дают свои дивиденды. Намеренно сажая население в тюрьму, путин, очевидно, понимал, что получит дополнительное “пушечное мясо” для войны. Ведь российские заключенные теперь представляют из себя, что-то вроде штрафбатов времен Второй мировой войны. Их могут бросать на укрепленные позиции украинских защитников в лобовую атаку, гнать через минное поле, совершать разведку боем и т.д. Судьба тех, кто соглашается вступить в ряды армии агрессора из тюрем Донецкой и Луганской областей такая же.