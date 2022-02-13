В России назвали условия деэскалации на границах Украины

Российские власти, вслед за Путиным, продолжают выставлять ультиматумы Украине и Западным странам, выполнение которых, якобы, приведет к отводу войск РФ от границ с Украиной. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила: “Добиться деэскалации вокруг Украины, можно очень просто. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений. Отозвать с ее территории западных военных советников и военных инструкторов. Прекратить военные учения ВСУ и стран НАТО. А также вывести все ранее поставленное вооружения за пределы украинской территории. Также отказаться западным странам от политики открытых дверей. Киев, в свою очередь, должен вернуться к нейтральному, внеблоковому статусу”.

Заявления Захаровой абсурдны. Они, как и все официальные требования Кремля, звучат с издевкой над Западом и Украиной. В России должны понимать, что их требования никто и никогда не станет выполнять. Однако, ультиматумы все также выдвигаются российским правительством.

Кроме дерзкого и оскорбительного заявления, Захарова, фактически подтвердила своими словами, что Россия создает напряженность на границе с Украиной в тот момент, когда осмелилась заявить “добиться деэскалации вокруг Украины очень просто”. То есть российское руководство полностью контролирует этот процесс, а значит, является главным и единственным провокатором военных действий.

Это прямой сигнал для Запада по введению санкций против России, пока ультиматумы не переросли в реальное военное противостояние.