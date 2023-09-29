20:16 28 сентября Киев, Украина

Как оказалось, по мнению говорящих ртов российской пропаганды, в Украине нет того нацизма, против которого с 24 февраля 2022 года “доблестно сражается вторая армия мира”. В Украине нет привычного, как считали россияне, антисемитизма. Все, что есть в нашей стране, по словам все тех же говорящих голов, ненависть к единому новому врагу – “русне с востока”.

Пожалуй, чуть ли не в первые, пропагандисты в чем-то оказались правы. С точки зрения национальной самоидентификации, ненависть, а точнее неприятия российского государственного образования, как такового не единственная черта, которая у нас есть, однако одна из основополагающих, ставшая таковой, после полномасштабного вторжения той самой “русни”.

По мнению пропагандистов, объяснить так называемый “украинский неонацизм”, который, пока что не понятно отличается чем-то от “западного англо-саксонского неонацизма-сатанизма” или нет, вполне достаточно тем, что украинцы, по “не понятным причинам”, ненавидят русских. Поэтому, утверждают говорящие головы – “в Украине нацистское правительство и люди тоже нацисты”.

Причины, мягко говоря, негативного отношения к РФ и всему, что с этим гособразованием связано, перечислять будет лишним. В тоже время, в России считается вполне нормальным, как само собой полагающимся выражаться в отношении того или иного народа местоимениями вроде “жиды”, “чурки”, “хохлы”, “узкоглазые” и т.д., заявлять о необходимости “вырезать и топить украинских детей”, угрожать уничтожением целых стран с помощью ядерного оружия и прочее. А вот украинцы “конечно-же нацисты” потому, что “перестали любить братский народ”, который кроме нападения в 2014 году, развязал полномасштабную войну на территории суверенного государства, продолжает уничтожать города, убивать, грабить, насиловать мирных жителей, насильно депортировать украинцев, незаконно вывозить детей на свою территорию.