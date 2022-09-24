В России начались массовые отказы военных от поездки в Украину

Так как многие в России начали отказываться ехать на войну в Украину, агрессору приходится приостанавливать отправку новых подразделений. Это, в свою очередь, привело к отмене отпусков для российских военных, которые уже находятся на фронтах. Кроме того, командование оккупантов сократило время на реабилитацию раненых. Им намеренно упрощают диагнозы, а врачам рекомендовано оперативное вмешательство либо по соглашению командиров частей, либо после войны.

Если забыть о том, что у руля России остается человек, полностью оторванный от реальности, то можно было бы предположить, что Кремль решил уничтожить наиболее работоспособное население страны, причем, как можно быстрее. Поэтому не удивительно, почему россияне не хотят воевать. Последним аргументом для оккупантов оставались деньги, которые обещали в Кремле за участие в войне, а также за травмы или компенсации родственникам в случае смерти. Но даже такая мотивация перестает работать.

Очевидно, что отказников будет становиться все больше, ведь цена в этом случае – жизнь и здоровье. Все на законных основаниях, а значит, в тюрьму их никто не посадит. Пометка в военном билете вроде “склонен к предательству” вскоре перестанет иметь значение, ведь Путину с его режимом осталось не долго.