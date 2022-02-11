В России начали сажать в тюрьму школьников

Каннский суд в России призвал к ответственности школьников, за то, что те баловались петардами и расклеивали в городе Канск листовки в поддержку политзаключенных.

Двух из трех участников дела о “террористической деятельности” приговорили к условным срокам, так как они признали вину. Третьего мальчика, Никиту Уварова, приговорили к 5 годам лишения свободы. Он отрицает вину и не признает, что совершил что-то противозаконное.

После того, как листовками заинтересовалось ФСБ, ребят привлекли к ответственности и взяли под арест. Очевидно, что борьба с “терроризмом” в России ведется исключительно в целях ликвидации оппозиционного движение, однако в данном случае – переходит все границы.

Все участники дела – несовершеннолетние. В тоже время, российские суды и правоохранительные органы, с оглядкой на Кремль, расплавляются с оппозиционерами жестко, невзирая на возраст. В стране идет деградация власти до уровня сталинских репрессий, однако, как долго такое будут терпеть россияне, не знает никто.