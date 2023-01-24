В России мобилизуют всех подряд

21:04 23 января Киев, Украина

После того, как Путин объявил мобилизацию, в конце сентября прошлого года, он заявил, что призываться будут только те, кто имеет воинскую специальность и находится в запасе. В тоже время, множество подтвержденных случаев опровергают его слова. Российские военкоматы забирают всех: старых, молодых, IT-специалистов, иностранцев, многодетных отцов, срочников и т.д.

В частности, мобилизованным мужчинам из многодетных семей удалось оспорить свое право не ехать в Украину через суд. Их отправили обратно в Россию в расположение воинских частей. Однако спустя всего несколько недель, отправили обратно на фронт.

Исключением, пожалуй, остаются люди с ограниченными возможностями, перемещающиеся на инвалидных колясках. Хотя понимая, какие люди сидят в Кремле и те, кто им подчиняется, вскоре, возможно, появятся отдельные подразделения инвалидов, управляющих дронами.