22:03 15 ноября Киев, Украина

В конце октября семье без вести пропавшего срочника с крейсера «Москва», родом из Петербурга, пришла повестка в день его рождения. За неявку ему грозили привлечением к ответственности. Однако уже больше полугода о корабельном поваре с бывшего “флагмана ЧМ РФ” ничего не знают ни родные, ни друзья. Семья пропавшего рассказала, что срочник перестал выходить на связь 8 апреля, когда судно вышло из порта Севастополя. Официальной информации о его гибели нет, а его мать уже полгода пытается получить хоть какую-то информацию от властей.

Очевидно, что парень погиб, как и многие члены команды «Москвы». Пришедшая повестка свидетельствует о неописуемом хаосе, творящемся в военной инфраструктуре. Безусловно, такие люди, как, по факту, погибший моряк, служат безотказной электоральной базой для Путина в период выборов, однако взять в руки автомат после первой смерти они уже не могут. Однако для России это норма. Удивляет, как еще родственников не начали привлекать к уголовной ответственность за то, что они, например, “скрывают уклониста”.