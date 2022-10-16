В россии хуже быть уже не может

20:09 15 октября Киев, Украина

Никто не может знать, что на самом деле произойдет после победы Украины. Одним из реальных вариантов может стать полный распад России на несколько отдельных государств, в результате повторения событий 1917 года, когда сотни тысяч солдат осознали, что государство их обмануло, и решили “навести порядок” у себя в стране.

Эксперты опасаются, что такой вариант событий приведет не только к межусобным войнам внутри России, но и ударит по мировой экономике. Кроме того, та часть РФ, которая получит под свой контроль ядерный боеголовки, действительно поставит мир в условия нового ядерного шантажа. Другая же область, на территории которой будут расположены залежи углеводородов, начнет торговаться с миром о своем месте в нем.

Тем не менее, это происходит и сейчас. Интересно, что подобные суждения распространялись в 80-е гг ХХ века, перед распадом СССР. Тогда западные эксперты также говорили о том, что развал Советского Союза приведет к “большой крови” и еще худшим военно-политическим кризисам. Однако этого не произошло.

Дело в том, что в России, также как и в СССР, хуже уже быть не может и, соответственно, не могло. Путин повысил ставки до предела. Внутренняя и внешняя политика Кремля наносит ущерб мировой экономики. В результате гибнут десятки тысяч людей и не только на полях сражения. Это происходит и в России и за пределами Европы из-за обрыва продовольственных цепочек, глобального повышения цен на продукты.

В тоже время, альтернативой распаду РФ будет временное затишье, накопление сил и новая война, скорее всего, более сильная и масштабная. Так уже было, когда после Первой мировой войны Германия не была оккупирована, разделена и даже не признала поражения на поле боя. В результате – Вторая мировая война, фашизм, идея реваншизма, миллионы жертв, еще больший экономический кризис.

Очевидно, что Россия может и должна быть уничтожена как государство. Несмотря на последствия, иной вариант даст еще худшие варианты.