22:57 13 декабря Киев, Украина

Орловский депутат Виктор Макаров предложил на сессии заксобрания во время обсуждения проекта закона о наделении органов местного самоуправления полномочием по обращению с безнадзорными животными, тренировать бездомных собак подрывать танки. В процессе обсуждения вопроса о приютах для животных депутат от КПРФ предложил направлять бездомных собак участвовать в боевых действиях на территории Украины. Как ни странно, но остальные депутаты не поддержали идею Макарова.

Справедливости ради, стоит отметить, что предложение депутата-коммуниста, очевидно, имеет под собой основу пиара и попытки показать свою одиозность Кремлю, так как сейчас это стало повальным трендом – кто предлагает наиболее сумасшедшие идеи, тот становится ближе к Путину, а значит и ближе к бюджетной кормушке. Ведь если бы остальные депутаты поддержали безумную идею Макарова, на это дело должны были бы выделить определенный бюджет, который, как всегда, осел бы в карманах чиновников.

Но тот факт, что такие идеи вообще приходят в голову террористам также свидетельствуют о недостатке в живой силе оккупантов. Ведь именно в Кремле придумали и разогнали идею о “биолабораториях в Украине”, а значит, использование животных в военных целях вполне может оказаться рабочим инструментом россиян. Поэтому, не стоит удивляться, если пропагандисты поднимут новую волну обвинения в сторону Киева, о “взрывах собак на российских базах, сбежавших из биолабораторий США в Украине”.