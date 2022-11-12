В России хотят создать министерство пропаганды

11:47 12 ноября Киев, Украина

Депутат Андрей Гурулев заявил: “То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, на мой взгляд, отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Здесь чего стесняться?”. Где-то подобное уже было. Вероятно в романе Джорджа Оруэлла «1984».

Гурулев еще один зомбо-россиянин и, очевидно не понимает, что информационный фронт Россия проигрывает, потому что народ, несмотря на блокировку, цензуру и запреты, находит информацию из независимых источников, которые говорят правду. Кроме того, насколько бы не была сильна пропаганда, факт десятков тысяч гробов идущих обратно в Россию никак невозможно скрыть. Точно также, невозможно скрыть факт репрессий, нищеты, нехватки амуниции для мобилизованных, отсутствие выплат за ранение и смерти.

Более комичным выглядит сам факт создание такого министерства. Даже без официальной централизации, все информационные ведомства РФ вещают единую ложную или искаженную информацию, с тезисами и нарративами, взятыми из одних и тех же методических указаний присланных из Кремля.

Будет ли создан соответствующий орган в России или нет, россияне все равно узнают правду. Как родители погибших на крейсере «Москва» срочников могли поверить в заявления пропагандистов, что их сыновей “всех эвакуировали”, когда даже командиры говорили “выжили не все”? Как жены солдат будут верить Минобороны РФ, что “потерь нет”, держа в руках “извещение о смерти”?

Глупые деды Кремля до сих пор прибывают в уверенности, что удастся создать информационный “железный занавес”, как это было во времена СССР. Тем не менее, если они, все же решаться на авантюру с “министерством информации” это даже хорошо, ведь лишняя многомиллиардная статья расходов для бюджета агрессора, лишь ускорит инфляцию и потерю ВВП.