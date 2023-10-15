16:53 15 октября Киев, Украина

Правительство России поручило «Рособрнадзору» собирать личные данные учащихся школ, колледжей и вузов для передачи в Единый реестр военного учёта. Постановление о расширении полномочий ведомства подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщают пропагандистские СМИ. Согласно документу, сбору подлежат сведения о тех, кто учится в школах, колледжах, бакалавриатах, магистратурах и ординатурах. В Единый реестр военного учета планируется заносить: паспортные данные, место жительства и пребывания, сведения о месте работы и работодателя, о дипломе и образовании.

В совокупности с переписанным учебником истории, уроках под названием “разговоры о важном” и тотальной пропагандой милитаризма, подрастающее поколении в России может дать достойную конкуренцию движению “гитлерюгенд”.