В России фетиш на стиральные машины

11:37 03 декабря Киев, Украина

Гарнизонный военный суд в Москве отправил полковника из Генерального штаба вооружённых сил России Ивана Мертвищева под домашний арест на два месяца, по статье о вымогательстве взятки. По версии следствия, он вымогал стиральную машину у московского военкома, стоимостью “не меньше 70 тысяч рублей”.

Коррупция – привычное дело. Но почему именно стиральная машина? Ведь в России, как до 24 февраля, так, к сожалению и сейчас, бытовая техника не была в дефиците. Любой желающий мог приобрести и стиральную машину, и микроволновую печь, и телевизор. Можно было оформить кредит, накопить и т.д. Но как рядовые оккупанты, так и, по всей видимости, офицеры, видят “особый шарм” в получении бытовой техники бесплатно.

Своеобразный фетиш россиян еще больше унижает всю нацию. Ранее, в Интернете украинцы шутили – “может собрать всем вместе денег на миллионы стиральных машин, отправить в Россию и закончить войну”? После случая с взяткой, это предложение все меньше походит на шутку.